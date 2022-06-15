Son dakika: Başkan Erdoğan'dan adayını hala açıklayamayan 6'lı masaya 'Nasreddin Hoca'lı tepki

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Seçimlere kısa bir süre kala 6'lı masanın hala Cumhurbaşkanı adayını belirleyememesini tiye alan Erdoğan, Nasreddin Hoca'nın fıkrasına benzetti.

Öte yandan 6'lı masanın adayını açıklamamasını yıpranmaya bağlamasına tepki gösteren Erdoğan, "Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça makyajı dökülüyor. Bunun adı hokkabazlıktır. Şark kurnazlığıdır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Milletin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanmış olacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışacağız. 2023 seçimleri için geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet erken seçim lafları etmeyi sürdürüyorsa da seçim takvimi kendi mecrasında ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok.

BİR MASA KURMUŞLAR AMA BURADAN ÇIKAN HİÇBİR KARAR MEVCUT DEĞİL

Sel felaketinde İzmir'in, İstanbul'un, Ankara'nın halini gördük. Hiçbir altyapı çalışması var mı? Biri Bodrum'da, biri Eskişehir'de seyahatte. Diğerinin nerede olduğu belli değil. Böyle garip bir yapı var. Bir masa kurmuşlar ama buradan çıkan hiçbir siyaset, karar, irade mevcut değil. Güya seçim tarihi belli olsa adayları hazır. Ama tarihi zaten belli olan seçimler için ortada aday yok. Adayını nasıl belirleyeceksiniz diye sorulduğunda önce oturma sırasında anlaşabilirsek biraraya geleceğiz diyorlar. Uzun aday listesi çıkaracak, her adayın artı ve eskilerini tespit edeceğiz diyorlar. İrtibat halinde olduğu yabancı büyükelçilere soracak, onların kararını, icazetini bekleyeceğiz diyorlar. Bu süreç içinde seçimi kaçırmazsak milletimizin huzuruna bir adayla çıkacağız diyorlar.

'BU SİYASİ HOKKABAZLIKTIR'

Altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez ki yıpranıyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu siyasi hokkabazlıktır. Bunlar defolu ürün satan tüccar gibi katakulliyle adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum; ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden beri ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapına dayanıyor. Her gün yalan ve iftira üzerinden höyküren bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri 'Kendisine kararımızı verene kadar sen otur' dediler.

'BİZ SENİN MEŞREBİNLE İLGİLENMİYORUZ, ÇIK ORTAYA MERT OL ADAYLIĞINI VEYA ADAYINI AÇIKLA'

Henüz altılı masanın adayı bile belli değilken bir meşrep fitnesi ortaya attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. Biz bu zatın bürokrasi ve siyasetteki beceriksizliğini her fırsatta yüzüne vururuz. Ancak diğer vasıflarıyla uğraşmayız.

Millete hizmet iddiasındasınız, önce bu milletin tarihini, inancını doğru öğrenin. Milletin değerlerini aşağılayan, milletimizin bu zihniyete verdiği dersleri öğrenin. Tarihimizi bilmeden, insanımızı tanımadan ne bu ülkeye ne milletimize hizmet edebilirsiniz. Biz sabırla çalışacak, kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız.