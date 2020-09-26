Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST alanına geldi

26.09.2020 14:54

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan T3 Vakfı tarafından bu yıl üçüncüsü Gaziantep’te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST alanına geldi. Erdoğan, fuar alanında projeleri inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl ilk kez İstanbul dışında düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne((TEKNOFEST2020) katılmak amacıyla Gaziantep'e geldi. Uçakla Gaziantep Havalimanı'na gelen Erdoğan için yoğun güvenlik tedbirleri alındı.







Erdoğan alınan tedbirler arasında havalimanından çıkarak, festivalin düzenlendiği Ortadoğu Fuar Merkezi'ne gitti ve burada projeleri inceledi.