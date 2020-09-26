



CEZERİ HERKESİ PİLOT YAPACAK

Milliyet'te yer alan habere göre Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, geliştirdikleri uçan araba Cezeri'nin 5 ila 15 yıl içinde günlük hayata girebileceğini söyledi. Bayraktar şu bilgileri verdi:

"Bundan sonraki hedefimizde akıllı uçan arabalar var. Adeta kişisel bilgisayar gibi kullanılan, kişisel akıllı arabaları hayal ediyoruz. Cezeri herkesi pilot yapabilen çok akıllı bir araç, taşıt olarak ön plana çıkıyor. Tabii aracımız henüz çok çok yeni, doğum aşamasında diyebiliriz."