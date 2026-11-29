Burhanettin Duran: Türkiye Filistin halkının haklı taleplerini savunmayı sürdürecektir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada Filistin'de yaşananların insanlığın vicdanına, uluslararası hukuka ve ortak değerlere yöneltilmiş ağır bir sınav olduğunu ifade etti. Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı iradesi doğrultusunda Filistin'i savunmayı sürdüreceğini belirtti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber