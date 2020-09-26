



Bir adet genel amaçlı, bir adet de sistem sıfırlama butonu bulunan kart, besleme kaynağından bağımsız olarak (USB ya da Li-Po batarya) her zaman 3.3V ve 5V gerilim çıkışı sağlıyor.

Yaygın olarak kullanılan Tümleşik Geliştirme Ortamları'ndan (IDE) Arduino IDE ile uyumlu olarak C++ programlama dili ile kodlanabilen kart, buna ek olarak, mikroişlemci programlama noktasında henüz yaygınlaşmaya başlamış Python programlama dili ile de kodlanabiliyor.

Kart, görsel öğeler yardımıyla kodlamanın algoritma seviyesindeki mantığını işleterek herhangi bir programlama dili bilmeden dahi kodlamaya imkan veriyor.

KULLANIM ALANLARI

Yerli ve milli yazılım kartı, oldukça geniş kullanım alanına sahip.

Temel seviye yapay zeka uygulamalarında özellikle vazgeçilmez bir ürün haline gelmesi beklenen kart, kamera sistemi sayesinde görüntü sınıflandırma, nesne ve yüz tespiti, yüz ve hareket tanıma, mikrofon sayesinde konuşma algılama, diğer özellikleriyle de veri analizi, tahminleme ve kestirim gibi kullanım alanlarıyla dikkati çekiyor.



