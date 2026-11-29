Manavgat'ta 6 şüpheli iş yerlerinin önündeki ürünleri seçerek çaldı! Hırsızlık ve kovalamaca kamerada

Esenler'de yolun karşısına geçmek isteyen kişi yön tabelasının demirlerine tırmandı! O anlar kamerada

Bolu’da mahsur kalan çocukların kurtarılma anları ortaya çıktı: Allah razı olsun