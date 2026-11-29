Çayeli'nde çay bahçesine İHA olduğu değerlendirilen cisim düştü: 70 metrekarelik çukur oluştu
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Köprübaşı köyünde saat 01.33 sıralarında çay bahçesine insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen bir cisim düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda cisimdeki patlayıcının infilak etmesiyle yaklaşık 70 metrekarelik çukur oluştu, 4 evin camları kırıldı. Jandarma ekipleri başka patlayıcı madde ihtimaline karşı bölgeyi güvenlik çemberine aldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber