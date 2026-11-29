Çorum FK tesislerinde özür ziyareti: Taraftarlar Burak Yılmaz ile bir araya geldi
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kocaelispor'a 1-0 yenilen Çorum FK'da taraftarlar, karşılaşma sırasında ve sonrasında Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı istifaya davet etmişti. Maçın ardından rakip taraftarlarla birlikte yapılan tezahüratlara çok kırıldığını açıklayan Burak Yılmaz'ı Çorum FK Tesisleri'nde ziyaret eden taraftarlar, üzgün olduklarını belirterek özür diledi. Yılmaz ise tesise kadar gelerek özür dileyen taraftarlara teşekkür etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Spor