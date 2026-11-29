Gürcistan'da Beşiktaş taraftarına orantısız güç: Polis cop ve biber gazıyla saldırdı

TFF Gürcistan'daki olayları kınadı: Beşiktaş taraftarına yapılan müdahale kabul edilemez

Vincenzo Italiano zor maç sonrası taraftarı unutmadı: Hastaneye kaldırılanlar için çok üzgünüm