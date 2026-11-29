Çatalca'da sağanak sonrası mahsur kalanlar böyle kurtarıldı: Kurtarma görüntüleri paylaşıldı

Çatalca'da dere taşkınında mahsur kalan vatandaş konuştu: "Belimize kadar su geliyordu"

Çatalca'da dere taşkınında mahsur kalan vatandaş konuştu: "Belimize kadar su geliyordu"