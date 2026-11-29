Antalya'da kurye saldırısına uğrayan kadın konuştu: "Burnumda ve elmacık kemiğimde çatlak var"
Antalya'da sipariş getiren motokurye O.Ü.'nün yumruklu saldırısına uğrayan F.A., kapı tarifi sırasında kuryenin küfrettiğini ve telefonu yüzüne kapattığını ifade etti. Ürünleri bırakılan arka kapıya gittiğinde köşeye sıkıştırıldığını, telefonunun alınmaya çalışıldığını ve sonrasını hatırlamadığını anlatan F.A., burnunda ve elmacık kemiğinde çatlak ile kafasında ve omuzunda doku zedelenmesi olduğunu dile getirdi.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel