Son dakika: Başkan Erdoğan, Musevilerin 'Roş Aşana Bayramı'nı kutladı

19.09.2020 13:32

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan,"Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.