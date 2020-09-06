Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ie Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac arasındaki kritik görüşme İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde saat 14.10 itibarıyla başladı. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, Başkan Erdoğan ile Serrac arasındaki bu önemli görüşmenin ayrıntılarını aktardı.
Son dakika: Başkan Erdoğan ile Libya Başbakanı Serrac arasında kritik görüşme
06.09.2020 15:08
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