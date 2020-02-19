Son dakika... Başkan Erdoğan: "FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir" 19.02.2020 11:52

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan FETÖ'yü terör örgütü ilan ederek savaş açanın şahsı ve partisi olduğunu söylerken, "Bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, ''Geçtiğimiz hafta, ülkemiz bunca sıkıntıyla boğuşurken, birilerinin ısrarla "FETÖ'nün siyasi ayağı" ve bununla bağlantılı bir şekilde yeni darbe teşebbüsü tartışması açmasının gerisindeki sinsiliğe dikkat çekmiştim. Maalesef, aynı tartışmanın hala sürdürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu ülkede FETÖ meselesinin, çok uzun ve derin, sosyal, siyasi, kültürel kökleri olduğunu bilmeyen kimse yoktur. AK Parti'den önce olduğu gibi, AK Parti döneminde de Türkiye bu süreci yaşamıştır. Bu yapı, diğer pek çok sivil toplum örgütü gibi, toplumun ve hukukun meşru kabul ettiği sınırlar içinde faaliyet yürütürken tehdit ilan edilmiş değildir. Ne zaman ki bu yapının, eğitim, hayır, dayanışma sınırlarını aşıp, devleti ele geçirmeye çalışan bir örgüt olduğu netleşmiştir, işte o zaman karşısında bizi, milletimizi ve hukuku bulmuştur.

"FETÖ'YÜ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK İLAN EDİP SAVAŞ AÇAN ŞAHSIM VE AK PARTİ'DİR"

Türkiye'de FETÖ'nün serpilmesinde, büyümesinde, güçlenmesinde herkesin payı olabilir. Ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Bu süreçleri iyi bilen birisiyim. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı tek lider vardır. O da Erbakan hocamızdır. Şimdi Erbakan hocamla beraber olduğunu iddia eden malum zat FETÖ ile beraber dirsek teması ile olanlarla beraber yürüyorlar. Her gün birileri çıkıp, FETÖ konusunda ahkâm kesmeye çalışıyor. Hâlbuki bu ülkede vesayet güçleri yıllarca FETÖ'ye en küçük bir şekilde dokunmamışlar, tam tersine Allah diyen, kitap diyen, namaz kılan, eşi başörtülü kim varsa, onları tasfiye etmenin yollarını aramışlardır. İrtica ile mücadele kisvesi altında din düşmanlığı yapılmasına elbette biz de, milletimiz de rıza gösteremezdi.'' dedi.