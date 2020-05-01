Son dakika: Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa'da yatan hastalarla görüştü!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalarla telekonferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile görüşme gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/0YFF2rssl7— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) May 1, 2020