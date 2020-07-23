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Son dakika: Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu

Son dakika: Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu
23.07.2020 18:44

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın (24 Temmuz) kılınacak Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden resmen ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın (24 Temmuz) kılınacak Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra yeniden resmen ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'ndeki son hazırlıkları yerinde inceledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında aktardı.
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