Son dakika: Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan Afrika ziyaretine bugün başlıyor. Başkan Erdoğan Angola, Togo ve Nijerya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit eden videosuna tepki gösterdi. Erdoğan, "Kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar ne milli irade ne de demokrasiyi biliyorlar. Bu açıklama vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Burası bir hukuk devletidir kabile devleti değildir. Heves ettiğiniz vesayet dönemi geride kaldı "dedi.