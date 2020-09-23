Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başlıyor

23.09.2020 20:10

Dünyanın en büyüğü olan ve ziyaretçi rekorları kıran Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST 2020 Gaziantep, 24 Eylül Perşembe günü Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde başlıyor.