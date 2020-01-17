Son dakika: Bakan Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'e tokat gibi sözler 17.01.2020 17:27

Son dakika haberi... CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda? Bunlar birer atanmış" sözlerine Kurum'dan yanıt gecikmedi. Kurum, Özel'in sözleri hakkında, "Bizim nerede konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı belirleyecek olan sayın Özgür Özel değildir. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kabinemiz görev yapmaktadır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda?" sözlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tepki gösterdi.

"YÜZDE 52 İLE ÇOĞUNLUĞUN SEÇTİĞİ KABİNEYİZ"

Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız halkımızın yüzde 52 oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanımızın iradesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki kabineyi oluşturmuştur. Dolayısıyla bir kişinin seçtiği değil yüzde 52 ile çoğunluğun seçtiği bir kabineyiz. Bizim nerede konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı belirleyecek olan sayın Özgür Özel değildir.







Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kabinemiz görev yapmaktadır. Nerede nasıl konuşacağımızı biz biliyoruz ve o çerçevede hareket ediyoruz. Herkes işine baksın. Türkiye'nin 81 vilayeti hepimizin biz halkımızın sağlığını ilgilendiren, vatandaşımızın geleceğini ilgilendiren tüm projeleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da kararlı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. " açıklamasında bulundu.