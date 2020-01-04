Haberler Video Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü

04.01.2020 14:08

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir görüşme gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov'un telefon görüşmesinde, Suriye, Libya ve Irak'ta yaşanan olaylarla bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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