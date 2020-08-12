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Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye diyalogla çözmek istiyor

Son dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye diyalogla çözmek istiyor
12.08.2020 15:08

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istediğini belirtti.


Akar, yaptığı açıklamada, "Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor. Sahada ve masada uluslararası hukuk ve iyi komşuluktan yanayız." ifadelerini kullandı.

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