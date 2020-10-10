Son dakika: Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes yürürlüğe girdi

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkese varılması konusunda anlaşmıştı. Ateşkes yerel saatle 12.00'dan itibaren yürürlüğe girdi. Öte yandan Ermenistan'ın sivilleri vurmaya devam etmesi ateşkesin geçerliliği hakkında soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Moskova'da yapılan istişare toplantısında bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığında 10 saatten fazla süren toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklamayı tek başına okudu.







ATEŞKES BAŞLADI

Lavrov, "10 Ekim 2020'de (bugün) saat 12.00'den itibaren insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızılhaç Komitesinin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edildi." dedi.

"ATEŞKES REJİMİNİN PARAMETRELERİ ÜZERİNDE AYRICA ÇALIŞILACAK"

Ateşkes rejiminin parametreleri üzerinde ayrıca çalışılacağını kaydeden Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla meselenin çözümü prensipleri temelinde, erken barışçıl bir çözüme ulaşmak amacıyla esaslı müzakerelere başlayacağını bildirdi.









"ATEŞKES METNİ 3 DEVLET BAŞKANINCA ONAYLANDI"

Ayrıca Lavrov, tarafların müzakere süreci formatının değişmediğini teyit ettiğini aktardı. Ateşkes metninin üç ülkenin devlet başkanlarınca da onaylandığının altını çizdi.

ALİYEV: DİPLOMASİYE SON BİR ŞANS VERİLDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kalıcı çözüm için Ermenistan'ın Karabağ'dan tamamen çekilmesini istedi.

Aliyev, diplomasiye son bir şans verildiğini vurguladı. Bundan sonra Minsk grubunun müzakereleri sürüncemede bırakma lüksü olmadığını söyledi.









"SAHTEKARLIK EDERLERSE PİŞMAN OLURLAR"

Aliyev dünkü ulusa sesleniş konuşmasında "Bu sorun şimdi askeri yolla çözülüyor. Önce askeri daha sonra siyasi. Bu operasyon olmasaydı, saldırgana gerekli darbeler indirilmeseydi, onların dersi verilmeseydi bu şimdi Moskova'ya müzakere için koşar mıydı? Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı geri alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım. Ermenistan'a sonuncu şans veriyoruz. Kimseye güvenmesinler." ifadelerini kullanmıştı.









PAŞİNYAN, YETKİLİLERİN ELEŞTİRİLMESİNİ YASAKLADI

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyonda aldığı başarılar Ermenistan'a soğuk duş etkisi yaptı. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını bir bir Ermenistan'ın elinden alırken, uluslararası arenada destek bulamayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da zora düşmüştü.









Aldığı askeri hezimetin iç siyasette yansımasından korkan Paşinyan, işgal altında tuttukları Dağlık Karabağ'da cephe hattında yaşanan olumsuzluklarla ilgili yetkililerin eleştirilmesini yasaklamıştı.

GÖZLER MİNSK GRUBUNDA

Gözler şimdi ateşkes için Minsk grubunun Cenevre'de yapacağı toplantılara çevrildi.









MİNSK GRUBU NEDİR?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesiyle başlayan krize barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla 1992'de Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatınca kuruldu.

6 Aralık 1994'ten bu yana Minsk Grubunun eş başkanlıklarını ABD, Fransa ve Rusya yürütüyor.

Minsk Grubu, 28 yıldır devam eden müzakere sürecinde hala çözüm üretebilmiş değil.