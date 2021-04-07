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Son dakika askeri uçak düştü! 1 şehit! | Başkan Erdoğan'dan kazaya dair açıklama

Son dakika askeri uçak düştü! 1 şehit! | Başkan Erdoğan'dan kazaya dair açıklama
07.04.2021 15:18
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Son dakika haberleri...Konya Karatay'da Konya 3. Ana Jet Üssü'nden kalkan Türk Yıldızları'na ait NF-5 akrobasi uçağı eğitim uçuşu esnasında düştü. Düşen Türk yıldızlarına ait NF-5 uçağının pilotunun şehit olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan, kaza sonrası "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.


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