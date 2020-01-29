Son dakika: Arnavutköy’de otomobil kontrolden çıktı: 1’i polis, 2 yaralı 29.01.2020 06:49

Son dakika haberine göre Arnavutköy’de polisin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritteki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis ağır, diğer sürücü ise hafif yaralandı.