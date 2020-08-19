Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangına müdahale için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. İşte yangından ilk görüntüler...
Son dakika... Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
19.08.2020 09:04
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