Son dakika: Antalya Manavgat'ta orman yangını: 5 hektar alan zarar gördü

23.07.2020 09:21

Son dakika haberine göre, Antalya Manavgat'ta orman yangını çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına çok sayıda itfaiye ve arazöz ile müdahale edildi. Çıkan orman yangınında 5 hektar alan zarar gördü.

Manavgat'a bağlı Yaylaalan Mahallesi'nde sabaha karşı ormanlık alanda çıkan yangına, günün ağarmasıyla birlikte havadan da müdahale başladı. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına 2 uçak, 5 helikopter, 3 dozer, 4 su ikmal aracı, 23 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, belediye su tankerleri, 17 teknik eleman, 15 muhafaza memuru, 106 söndürme işçisiyle müdahale edildi. Bölgede rüzgarın yer yer etkisini yitirmeye başladığı alevlerin de bazı noktalarda yer yer yeniden alevlendiği görülürken, yaklaşık 5 hektar alanda etkili olan yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.







TRAFO PATLAMASINDAN KAYNAKLANDI

Yerleşim yerlerine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki çıkan yangının ilk belirlemelere göre bölgedeki bir baz istasyonundaki trafonun patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Öte yandan yangının şu an yerleşim yerlerini tehdit eder bir durumunun kalmadığı da kaydedildi.