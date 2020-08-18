Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: 25 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi

18.08.2020 11:22

Son dakika haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.





FETÖ'NÜN DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve 16 ilde FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından sabah saatlerinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 16 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 62 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.



