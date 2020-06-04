Son dakika: Ankara'da Başkan Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan ortak açıklama!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükumeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac’ı kabul etti. Libya'nın doğusundaki gayrı meşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in saldırılarının durdurulup geri püskürtülmesiyle hız kazanan gelişmeler, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Başkan Erdoğan ile görüşmesinde ele alındı. Kritik görüşme sonrasında Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan gölüne koyanları tarih yargılayacaktır." dedi.