Son dakika: AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi: Milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var

22.08.2020 12:05

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun" dedi.