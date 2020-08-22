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Son dakika: AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi: Milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var

Son dakika: AK Parti'den muhalefete doğal gaz tepkisi: Milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var
22.08.2020 12:05

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun" dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.

Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var.

Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu "nasip" olmasını diliyoruz.

Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 22, 2020





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