RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil ile TIR kavşakta çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
16.04.2021 06:14
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Son dakika haberine göre, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Tez- Çatallı kavşağında meydana geldi. Soner Balcı (45) yönetimindeki 06 BCU 582 plakalı otomobil, kavşağa geldiği sırada H.T. (64) yönetimindeki 42 AGY 912 plakalı TIR ile çarpıştı.



Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İhbarla gelen ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkartarak, ambulanslarla hastaneye sevk etti.



Hastanede müdahale edilen yaralılardan Mesut Nebi(48), Ramazan Mutlu(21) ve Yusuf Kelismail(20), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsü Soner Balcı ile aynı araçtaki Yaren Fatma Aymergen (22) ise Emirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.





Kazanın ardından TIR sürücüsü H.T. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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