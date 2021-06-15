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Son dakika: Afrin'e saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Afrin'e saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
15.06.2021 14:15
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Terör örgütü PKK/YPG Şifa Hastanesinde gerçekleştirdiği katliamın ardından Afrin'e bugün bombalı araçla saldırı düzenledi. Kefer Cenne kavşağında gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandi.


PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesine yaratılan güven ortamını tehdit etmeye devam ediyor. Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde şehir merkezini top atışlarıyla hedef alan terör örgütü bu kez de Afrin'e bombalı araçla saldırı düzenledi.

Şehrin doğu girişinde kefer Cenne köyü üzerindeki önemli kavşak noktasi noktasına düzenlenen saldırıda 2 kişi feci şekilde can verdi. Patlamanın ardından meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Patlamanın etkisiyle çevredeki birçok dükkan ve evde hasar oluştu.

Saldırının ardından Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlandı.

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