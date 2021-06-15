Başkan Erdoğan-Biden görüşmesi üzerinden kirli algı operasyonu! 95 IQ altındakilerin bir ürünü!

Brüksel’de dün gerçekleştirilen NATO zirvesinde Başkan Erdoğan ve Joe Biden’ın görüşmesi en çok merak edilen temaslardandı. Başkan Erdoğan’ı gören Biden Erdoğan’ın yanına gelerek tokalaştı. Söz konusu tokalaşma sırasında Başkan Erdoğan yerinden kalkarken çekilen bir kare, iç ve dış düşmanların algı operasyonlarına malzeme oldu. 'Erdoğan Biden'ın önünde eğildi' iftiralarıyla yapılan haberlere A Haber ekranlarında tepki gösterildi. Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yaptığı açıklamada "Bu algı operasyonu 95 IQ altındakilerin bir ürünü" derken AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe yaptığı açıklamada, "Aklıselim insan Biden'ın Başkan Erdoğan'ın ayağına geldiğini görür" ifadelerini kullandı.

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe A Haber canlı yayınında Başkan Erdoğan ile Biden'ın fotoğrafı üzerinden başlatılan algı operasyonlarına tepki gösterdi. Fotoğrafın iç düşmanlar tarafından kasıtlı olarak böyle yorumlandığını belirten Menekşe, "Aklıselim insan dünya gücü ülkenin liderinin Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın ayağına geldiğini görür" dedi.

"95 IQ ALTINDAKİLERİN ÜRÜNÜ"

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel yaptığı açıklamada "Bu algı operasyonu 95 IQ altındakilerin bir ürünü" dedi.

Başkan Erdoğan'ın değil Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının hedef alındığını belirten Yiğitel, "Bu algı operasyonlarından çok sıkıldık. Bu fotoğrafın çarpıtılması, yeme-içmeye yarayan ancak düşünmeye yetmeyen 95 IQ altındakilerin ürünü. Böyle bir çağda yapmaya çalıştıkları ayak oyunları 2-3 dakika içinde açığa çıkıyor. Reuters'in servis ettiği fotoğraflar arasından o fotoğraf seçiliyor ancak 2 dakika sonra görüntüler ortaya çıktı. Başkan Erdoğan otururken Biden tokalaşmak için el uzatınca eli hava kalmasın diye kalkarken elini uzatıyor ve böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu bir onur suikastı. Mesele Erdoğan değil. Mesele Cumhurbaşkanlığı makamının içeride ve dışarıda hedef alınması. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1 numaralı makamıdır. Burada bu makamı tartışmaya açmak haysiyet cellatlığı, onur suikastıdır." ifadelerine yer verdi.

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, "Mesela Macron bir açıklama yaptığıda 'Fransa böyle diyor' diyoruz. Çünkü uluslararası toplantılarda sembol isim devlet adına orada. İçeride siyaset yapmıyorsunuz. Kaldı ki gerçek olan bir şey de yok. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni küçültmeye çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

İç basının da operasyonu desteklemesine tepki gösteren Yiğitel, "En çok üzen de Türkiye'deki bazı medyaların buna ayak uydurması. Yabancı ülkelerdeki basınlar ile mücadele için İletişim Başkanlığı birim oluşturmuş durumda. Yalan ve iftiraları açığa çıkarmak için çalışıyorlar. Ama içeride o fotoğrafı basan ve o tarz haberleri yazan vatansever olarak düşünüp böyle yapmaması gerekiyor." dedi.

"BIDEN BAŞKAN ERDOĞAN'IN AYAĞINA GELMİŞTİR"

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ise algı operasyonunu saçma bularak "Aklıselim insan dünya gücü ülkenin başkanının Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nın ayağına geldiğini anlar" yorumunda bulundu.

Türk-Amerikan tarihlerini hatırlatan Menekşe, "Öncelikle Türk milleti olarak tarihi geçmişimize bakmamız gerekiyor. ABD'nin yapısına baktığımızda demagojik bir yapısı vardır. Türk milletini biz yapan unsur milli ve manevi değerlerimizdir. Bugün ABD'nin 300-400 yıllık tarihine baktığımızda bizim tarihimizle uyuşmayacak birçok olay vardı. Bizler sömürü üzerine düzen kuran bir millet değiliz. 3. dünya ülkelerini sömürerek iekonomik zenginlik elde etmek emperyalist ülkelerin karakteristlik özelliğidir. Türkiye'nin dünyanın en stratejik jeopolik öneme sahip ülke olduğunu biliyorlar. Bu ülkenin de insanını sömürmek, istedikleri gibi yönetebilecek bir ülke istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Servis edilen görüntüyü değerlendiren Menekşe, "Algı operasyonu yapılan fotoğrafın asıl görüntülerinde görülen tek bir nokta var. Aklıselim bir insan bu görüntüleri gördüğünde ne olduğunu anlar. Ekonomi ve güç anlamında dünya gücü olarak görülen ülkenin başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başkanı'nı selamlamak için ayağına kadar gidiyor ve tebrik ediyor. Bu görüntülerden sadece bu çıkar." şeklinde konuştu.