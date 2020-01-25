Son Dakika: AFAD görevlisi enkaz altındaki Azize'yle böyle konuştu! İşte enkazda telefon görüşmesi anları 25.01.2020 13:37

Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Azize isimli vatandaşla telefon yoluyla iletişim sağladı. AFAD ekibinde çalışan görevli telefonda konuştuğu Azize hanıma enkaz altında yapılması gerekenleri anlattı ve Enkaz altında kalan diğer insanlara seslenip iletişime geçmesini istedi. İşte enkaz alanında yapılan o mucize telefon görüşmesi...

AFAD ekipleri enkaz altındaki Azize isimli bir kişiyle telefonla temas kurdu. Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" dedi.



