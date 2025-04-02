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Adana Kozan’da kahreden kaza: 3’ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı!
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Adana Kozan'da kahreden kaza: 3'ü çocuk 5 ölü, 8 yaralı!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 16:21

Adana’nın Kozan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştı. Feci kaza sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kozan-Feke kara yolu Kozan Barajı mevkisinde geldi. Zeynel Güleç yönetimindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen V.B. yönetimindeki 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Zeynel, eşi Ülkü ile çocukları Bedirhan, Emirhan ve Dilek Güleç'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Aile üyelerinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Minibüs şoförü ifadesi için jandarma komutanlığına götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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