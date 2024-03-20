SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 12:37 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 12:38

Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 11 gün! Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye yerel seçimler için 11 gün sonra sandığa gidecek. 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken YSK’nın takvimine göre en önemli tarihlerden biri de 21 Mart. Bu tarihte propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. AK Parti de son 10 gün için bir çalışma başlattı. Hem bu çalışmaya dair detayları hem de Ankara'nın gündemini A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.

Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 11 gün! Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor
Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 11 gün! Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor

SIRADAKİ VİDEO
Belgrad Ormanı'nda neler oluyor? 35 günde 3 ceset! Biri çıplak halde kravatla asılmış, diğeri yarıya kadar gömülmüş...
20.03.2024Çarşamba
Son dakika: Zeytin Dalı bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı!
20.03.2024Çarşamba
Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
20.03.2024Çarşamba
CHP'deki paradan kule skandalında çelişkili ifadeler! Kim ne dedi?
20.03.2024Çarşamba
Yeni hat açıldı: Arnavutköy - İstanbul Havalimanı 8 dakika!
20.03.2024Çarşamba
Bunlar da Var
​Kızılcık Şerbeti 56. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! | Zindan edeceğiz bu evi ona! 00:50
"Zindan edeceğiz bu evi ona!"
19.03.2024Salı
Gönül Dağı’nda büyük deprem! 132. Bölüm Fragmanına zelzele damgası! 00:49
Gönül Dağı'nda büyük deprem! 132. Bölüm Fragmanına zelzele damgası!
19.03.2024Salı
Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın eski sevgilisi bakın kim çıktı! 14 yaş farkı var! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeliyle... 00:18
Bahar’ın Timur’un eski aşkı Kardeşlerim'in yıldızı çıktı!
19.03.2024Salı
CHP’de ikinci Burcu Köksal vakası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın’dan DEM Parti’ye tepki: PKK’nın yolundan giden şerefsizlere yakın değilim 00:28
CHP'de ikinci Burcu Köksal vakası!
19.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA