Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 11 gün! Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlıyor

Son dakika haberleri... Türkiye yerel seçimler için 11 gün sonra sandığa gidecek. 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken YSK’nın takvimine göre en önemli tarihlerden biri de 21 Mart. Bu tarihte propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak.Oy verme gününden önceki 10 günlük sürede, yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve herhangi bir surette dağıtımı yasak olacak. AK Parti de son 10 gün için bir çalışma başlattı. Hem bu çalışmaya dair detayları hem de Ankara'nın gündemini A Haber muhabiri Merve Pekmez anlattı.