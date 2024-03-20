Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP ve DEM'in yaptığı kirli ittifakın PKK uzlaşısı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Helin Ümit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu derken şimdi de Kandil sapığı Duran Kalkan, PKK uzlaşısına övgü dolu ifadeler kullandı. PKK uzlaşısı için 'önemli ve anlamlı' diyen Duran Kalkan, "Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak" dedi.