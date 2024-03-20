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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 12:33 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 12:33

Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı

Son dakika haberleri... 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken CHP ve DEM'in yaptığı kirli ittifakın PKK uzlaşısı olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Helin Ümit, Murat Karayılan, Mustafa Karasu derken şimdi de Kandil sapığı Duran Kalkan, PKK uzlaşısına övgü dolu ifadeler kullandı. PKK uzlaşısı için 'önemli ve anlamlı' diyen Duran Kalkan, "Yoğun çalışma var biz takip ediyoruz. Arkadaşlar da açıklama yapıyorlar, çeşitli güçler. Bizim söyleyecek pek bir şeyimiz yok. Herkes biliyor yani. Bu seçimlerde de gereken yapılacak" dedi.

Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkandan CHP ve DEMin PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı
Son dakika: Kandil sapığı Duran Kalkan'dan CHP ve DEM'in PKK uzlaşısına övgü dolu sözler: Önemli ve anlamlı

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