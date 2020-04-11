Sokağa çıkma yasağını delen vatandaş jandarmayı şoke etti: 3 eşim var hepsini tek tek... 11.04.2020 13:01

İçişleri Bakanlığı'nın emri ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Ancak karara rağmen yurdun dört bir yanından yasağı delen vatandaşların olduğu görüldü. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde jandarma tarafından durdurulan yaşlı bir adamın, 3 tane karısı olduğunu ve onları ziyaret etmek için dışarı çıktığını söylemesi gündem oldu. İşte 3 eşi olduğunu ve tek tek eşlerini ziyarete gittiğini söyleyen adamla jandarmanın sosyal medyaya damga vuran o anları...

Sosyal medyada yayılan bir videoda 3 tane karısı olduğunu iddia eden yaşlı adamın, sokağa çıkma yasağını delerek eşlerini ziyaret etmeye gittiği görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın emri ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Ancak karara rağmen yurdun dört bir yanından yasağı delen vatandaşların olduğu görüldü. Sosyal medyada yayılan bir görüntüde jandarma tarafından durdurulan yaşlı bir adamın, 3 tane karısı olduğunu ve onları ziyaret etmek için dışarı çıktığını söylemesi gündem oldu.Yaşlı adamın jandarma ekiplerine şu ifadeleri kullandığı görüldü:

"Ben şimdi ikinci karımın yanına gidiyorum. İkinci karı bu yanda köydedir. Üçüncü karı dağdadır, ona da sabah gidiyorum. Kurbanım kumandanıma. Vallahi bir yere gitmiyorum. Yasak olduğunu biliyorum, ellerinizden değil gözlerinizden öpüyorum. Beni idare edeceksiniz."