Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı A Haber'de açıkladı: Azerbaycan inisiyatifi ele aldı

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında gelişmeleri yorumladı. Gerilimin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Bayraklı, “Çünkü Azerbaycan gün geçtikçe ekonomik olarak güçlenen bir ülke, son 15 yılda orduda reform yaptı ve yeniledi. Azerbaycan müzakere masasındaydı ve bu sefer gelen saldırılara çok sert yanıt verdi. 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan inisiyatifi ele aldı” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken Siyaset Bilimci Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında gelişmeleri yorumladı. Gerilimin sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Bayraklı, "Çünkü Azerbaycan gün geçtikçe ekonomik olarak güçlenen bir ülke, son 15 yılda orduda reform yaptı ve yeniledi. Azerbaycan müzakere masasındaydı ve bu sefer gelen saldırılara çok sert yanıt verdi. 27 yıl sonra ilk kez Azerbaycan inisiyatifi ele aldı" ifadelerini kullandı.