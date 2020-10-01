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Ermenistan, Azerbaycan karşısında darmadağın oldu! The Times: Paşinyan yardım isteyecek

Ermenistan, Dağlık Karabağ savaşının dördüncü gününde birçok yeri kaybederek köşeye sıkıştı. İngiliz The Times, Erivan yönetiminin son hamlesini sayfalarına taşıdı. Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse KGAÖ'den yardım isteyebileceğini belirttiğini aktarıyor.

01.10.2020 14:48 - Son Güncelleme: 01.10.2020 14:57
Ermenistan, Azerbaycan karşısında darmadağın oldu! The Times: Paşinyan yardım isteyecek

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den bu yana süren çatışmalarda Ermenistan kuvvetlerine ait, 200 tank ve diğer zırhlı araç, 30 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Ermenistan, Azerbaycan karşısında darmadağın oldu! The Times: Paşinyan yardım isteyecek

Milliyet'te yer alan habere göre İngiliz The Times gazetesi ise, Ermenistan'ın köşeye sıkıştığını bildiriyor.

Ermenistan, Azerbaycan karşısında darmadağın oldu! The Times: Paşinyan yardım isteyecek

Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere- Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırıların başarısız olduğu, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryasının, Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birliklerince imha edildiği belirtildi.

Ermenistan, Azerbaycan karşısında darmadağın oldu! The Times: Paşinyan yardım isteyecek

Ermenistan ordusunun 6. Dağ Alayı'na yardıma gelen 193. Taarruz Taburu'nun sancağı ile evraklarının da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'daki temas hattında Ermenistan ordusuna ait S-300 füze savunma sisteminin imha edildiğini de bildirdi. Ayrıca Ermenistan güçlerine ait 8 Grad füzesinin de imha edildiği belirtildi.

Ermenistan, Azerbaycan karşısında darmadağın oldu! The Times: Paşinyan yardım isteyecek

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da dün gece saatlerinde Hankendi'de Azerbaycan'a ait iki insansız hava aracının vurulduğunu açıkladı, ancak S-300 sisteminin vurulduğu iddialarının doğru olmadığını savundu.

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