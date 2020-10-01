Ermenistan'a ağır tavma! Bilanço açıklandı





Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.