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    • 01.10.2020 10:04
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    Son dakika: topraklarını kurtarma operasyonu sürüyor! sunda büyük kayıp...

    Son dakika haberine göre, su, işgal altındaki toprakları kurtarmak için ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü. Azerbaycan açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.

    AA
    Ermenistan'a ağır tavma! Bilanço açıklandı

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki toprakları kurtarmak için Ermenistan ordusuna yönelik başlattığı karşı saldırıyı gece boyu sürdürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca birliklerin, işgal altındaki topraklardaki Ermenistan güçlerinin mevzilerine ezici topçu saldırıları düzenlediği bildirildi.



    Bakanlık, Ermenistan mevzilerine yapılan top atışlarının görüntülerini de paylaştı.


    AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 5'inci gününde Ermeni ordusunun kayıplarını açıkladı. Ermenistan'ın, 200 tank ve zırhlı araç ile S-300 uçaksavar füze sistemi imha edildiği ifade edildi.



    Bakanlık, Ermenistan saldırısının başladığı 27 Eylül sabahından bugüne Ermenistan ordusunun askeri kayıplarının bilançosunu açıkladı. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 200 tank ve zırhlı araç, 228 roketatar ve havan topu, 30 hava savunma cihazı, 6 komuta kontrol merkezi, 5 cephane deposu ve bir S-300 uçaksavar füzesi sistemi imha etti.

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