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Şırnak Silopi'de vahşet! Şehir çöplüğünde yüzü yakılmış kadın cesedi! Sakine Kültür cinayetinde İbrahim Barkın tutuklandı

Şırnak Silopi'de vahşet! Şehir çöplüğünde yüzü yakılmış kadın cesedi! Sakine Kültür cinayetinde İbrahim Barkın tutuklandı
16.05.2022 11:39 - Son Güncelleme: 16.05.2022 11:40

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Şırnak Silopi'de vahşet! Silopi şehir çöplüğünde, Sakine Külter'in bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulundu. Cinayetle ilgili gözaltına alınan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, hakim karşısında Sakine Kültür’ü işkenceyle katlettiğini itiraf etti. Kültür’ün faili İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Kültür'e ait olduğu saptandı.

Sakine Kültür'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından Silopi Adliyesi'ne getirildi. İbrahim Barkın ile Yunus Kültür ve Hacı Kültür, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Özel Harekat Ocakları Şırnak İl Başkanı İbrahim Barkın, Sakine Kültür'ü işkenceyle katlettiğini itiraf etti. Kültür'ün faili İbrahim Barkın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Kültür ve Hacı Kültür ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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