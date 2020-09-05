Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vucic imzaladığı anlaşmadaki ''Kudüs' maddesinden habersiz mi?

05.09.2020 22:29

ABD Başkanı Donald Trump, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın “Sırbistan başkonsolosluğu Kudüs’e taşınıyor” ifadelerini kullandığında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tavırları anlaşma metnindeki Kudüs maddesinden habersiz olduğu iddialarına neden oldu. İşte o görüntüler...

ABD Başkanı Donald Trump, Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump'ın "Sırbistan başkonsolosluğu Kudüs'e taşınıyor" ifadelerini kullandığından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in tavırları anlaşma metnindeki Kudüs maddesinden habersiz olduğu iddialarına neden oldu. İşte o görüntüler...