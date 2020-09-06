İzmir’in Bayındır ilçesinde bulunan 4 katlı apartman alev alev yandı. Apartmanın altında bulunan çiçek malzemeleri sattığı öğrenilen dükkanda bulunan saksıların yangına neden olduğu ileri sürülürken, onlarca itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, apartmandan bir anne ve bebeği kurtarıldı.
İzmir'de zemin kattaki işletmede çıkan yangında alevler 4 katlı binayı sardı
06.09.2020 04:09
- İzmir'de zemin kattaki işletmede çıkan yangında alevler 4 katlı binayı sardı
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