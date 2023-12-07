"Değişim" diyerek yola çıkan Özgül Özel ve Ekrem İmamoğlu devrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir yandan İYİ Parti'ye diğer yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yanlıyor. İYİ Parti'nin GİK'ten çıkan "Müstakil seçim" kararı ile CHP'ye kapıları kapatmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nu "kaybediyoruz" korkusu sardı. İmamoğlu'nun son şans olarak gördüğü PKK'nın siyasi ayağı HEDEP(HDP) ile tekrar ortaklık için her yolu deneyeceği ve bunun için Özgür Özel'in gönüllü olacağı konuşuluyor. İşte detaylar...