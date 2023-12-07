SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 11:41 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 11:47

Sıra PKK'nın Siyasi Ayağı HEDEP ile Pazarlıkta! 🚨 Ekrem İmamoğlu'nun Son Şansı: Özgür Özel Gönüllü Olacak! 🤝

"Değişim" diyerek yola çıkan Özgül Özel ve Ekrem İmamoğlu devrik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir yandan İYİ Parti'ye diğer yandan terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye yanlıyor. İYİ Parti'nin GİK'ten çıkan "Müstakil seçim" kararı ile CHP'ye kapıları kapatmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nu "kaybediyoruz" korkusu sardı. İmamoğlu'nun son şans olarak gördüğü PKK'nın siyasi ayağı HEDEP(HDP) ile tekrar ortaklık için her yolu deneyeceği ve bunun için Özgür Özel'in gönüllü olacağı konuşuluyor. İşte detaylar...

Sıra PKKnın siyasi ayağı HEDEP ile pazarlıkta! Ekrem İmamoğlunun son şansı: Özgür Özel gönüllü olacak
Sıra PKK'nın siyasi ayağı HEDEP ile pazarlıkta! Ekrem İmamoğlu'nun son şansı: Özgür Özel gönüllü olacak

SIRADAKİ VİDEO
Son Dakika: İstanbul Merkezli Hayali İhracat Operasyonu! 😱 16 Gözaltı 🕵️‍♂️ #Hayaliİhracat #Operasyon #SonDakika
07.12.2023Perşembe
🚨 Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışıyor? 👉 [Videolu Haber]
06.12.2023Çarşamba
🤝 Erdoğan ve Macron, Dubai'de Buluştu: Ayaküstü Gazze diplomasisi kamerada! 👉 [Videolu Haber] #Erdoğan #Macron
06.12.2023Çarşamba
🚨 Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'na trafikte saldırı! 👉 [Videolu Haber]
06.12.2023Çarşamba
🔴 Başkan Erdoğan'dan İsrail'e Güçlü Uyarı: Bedelini bellerini doğrultamayacak suretle öderler! #Erdoğan #İsrailUyarısı #SuikastPlanı
06.12.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Katil sürüsü cehennemi yaşadı | Kassam Tugayları zırhlı araçları tek tek imha etti: İşte o görüntüler... 01:59
Kassam Tugayları katillere cehennemi yaşattı
07.12.2023Perşembe
MÜGE ANLI İZLE 🕵️ Atv Canlı Yayın 📺 7 Aralık 2023 Müge Anlı canlı izle bugünkü program 🔍 Youtube tek parça izle 👉 Canlı TV ATV 00:36
ATV CANLI 🕵️ MÜGE ANLI İZLE 📺 (7 Aralık 2023)
07.12.2023Perşembe
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 yıl aradan sonra Yunanistan’a gidiyor 03:08
Başkan Erdoğan Atina'ya gidiyor
07.12.2023Perşembe
Azerbaycan’da deprem mi oldu? Azerbaycan Bakü’de korkutan deprem 00:58
Azerbaycan korkutan deprem
07.12.2023Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA