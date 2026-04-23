Aksaray'da zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı, 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Güzelyurt kara yolu Selime beldesi mevkiinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan R.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, ana yolda seyir halinde olan iki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken trafik akışı durma noktasına geldi.

Yaralılar İçin Zamanla Yarış

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobillerde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak zamanla yarıştı.

Hastanede Kritik Tedavi Süreci

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar acil serviste tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemelerini tamamlarken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.