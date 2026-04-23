Aksaray'da zincirleme kaza: 3 araç çarpıştı, 7 yaralı

Aksaray - Güzelyurt kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Güzelyurt kara yolu Selime beldesi mevkiinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkış yapan R.Ş. idaresindeki hafif ticari araç, ana yolda seyir halinde olan iki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken trafik akışı durma noktasına geldi.

Yaralılar İçin Zamanla Yarış

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte otomobillerde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak zamanla yarıştı.

Hastanede Kritik Tedavi Süreci

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar acil serviste tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemelerini tamamlarken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Bunlar da Var

Karaman-Kılbasan yolunda kaza: Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandılar
Karaman-Kılbasan yolunda kaza: Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandılar
Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği | ZTK ÖZET İZLE
Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği | ZTK ÖZET İZLE
Maç sonu Osimhen'den hakeme sert tepki!
Maç sonu Osimhen'den hakeme sert tepki!
Günay Güvenç yediği hatalı gol yüzünden gözyaşlarına boğuldu!
Günay Güvenç yediği hatalı gol yüzünden gözyaşlarına boğuldu!

