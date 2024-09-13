Sinop'ta feci kaza: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 20:38 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 20:38

Sinop'ta meydana gelen trafik kazası, yürekleri dağladı. İki otomobilin çarpıştığı kazada, 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı.

Saraydüzü-Kargı Yolu Kana Bulandı

Kaza, Saraydüzü-Kargı kara yolunda, Akpınar köyü kavşağında gerçekleşti. Orhan Gökçe yönetimindeki 19 BK 518 plakalı araç, henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 CDJ 509 plakalı başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesetleri, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçlardan çıkartıldı.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Seferber Oldu

Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Saraydüzü Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Naci ve Sati Gökçe'yi güçlükle çıkarttı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, her iki kişi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki sürücü Orhan Gökçe ile diğer araçta bulunan Yağmur Gökçe ve Cemile Özdemir yaralı olarak Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Belediye Başkanı Olay Yerinde

Kazanın ardından Saraydüzü Belediye Başkanı Ferdi Canoğlu da olay yerine gelerek, kazaya ilişkin bilgi aldı. Canoğlu, "Yaralılarımızın durumu ciddiyetini koruyor, tüm ekiplerimizle seferber durumdayız" açıklamasında bulundu.