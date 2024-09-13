Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 23:14 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 23:20

Twitch yayıncısı Jahrein rumuzlu Ahmet Sonuç'un gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Sonuç'a müstehcenlik suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

"AHLAKA UYGUN OLMAYAN KONUŞMALAR"

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanıcısının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

"JAHREIN İSİMLİ/RUMUZLU KULLANICI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanıcının Twitch isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/rumuzlu kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesi'ne göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.



TUTUKLANDI

Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.









"ETKİLEŞİM İÇİN YAPTIM"



TAKVİM tutuklanan sosyal medya fenomeni Jahrein mahlası Ahmet Sonuç'un ifadesine ulaştı. Pişman olduğunu söyleyen Sonuç, etkileşim almak için yaptığını ifade etti.



İşte Sonuç'un o ifadeleri:



"Değişikliklerimi usulüne uygun olarak bildireceğim hatırlatıldı. Öncesinde verdiğim ifadelerimi aynen tekrar ederim, ben asosyal içine kapalı bir kişiyim bu sebeple internette çok vakit geçiriyorum, internette gezerken bir gruba denk geldim, bu gruptaki insanların atmış olduğu twetlere benzer twetler atarak etkileşim içinde olmaya bu şekilde takipçi elde etmeye çalıştım, soruşturmaya konu tweti de bu şekilde başkasının bir twette gir elde etmeye gesin almak için bende aldım, bu kişi Canino 1997 rumuzlu bir hesaplı bu hördüm tetkilecti bende attım, suç işleme kastım bulunmamaktadır, amacım sadece etkileşim almaktı, bu aşamada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı, aksi kanaat halinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep ederim."







AVUKATINDAN SKANDAL DEMİRTAŞ SAVUNMASI



Öte yandan Ahmet Sonuç'un avukatı da skandal bir savunmaya imza attı. Savunmasında, cezaevlerini güvensiz gibi göstermeye çalışan avukat, "Selahaattin Demirtaş ile karşılıklı olduğu yargılama dosyası vardır bu sebeple tehdit edilmiştir, biz bu sebeple cezaevinde hedef olma ihtimali olduğunu düşünüyoruz" ifadeleriyle tutuksuz yargılama talep etti.

Ahmet Sonuç Kimdir?

Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988'de İstanbul'da doğdu. İlkokul eğitimini Karabük'te alan Sonuç, daha sonra Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Almanya'ya giderek Leipzig Üniversitesi'nde Moleküler Fizik ve Biyokimya eğitimi aldı. Ancak oyun yayıncılığına olan ilgisi nedeniyle üniversiteyi son sınıfta bıraktı ve kariyerine sosyal medya fenomeni olarak devam etti.

Jahrein adıyla bilinen Ahmet Sonuç, internet yayıncılığına 2011 yılında başladı. İlk başta YouTube'da videolar çeken Sonuç, daha sonra Twitch'te düzenli olarak canlı yayınlar yapmaya başladı. Türkiye'ye döndükten sonra yayınlarına devam eden Sonuç, özellikle genç izleyiciler arasında popülerlik kazandı.

Müstehcenlik Suçu Ne?

Müstehcenlik suçu, Türkiye'de Türk Ceza Kanunu (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenmiştir ve genel ahlaka aykırı, toplumu rahatsız edebilecek, cinsel içerikli veya açık bir şekilde ahlaka aykırı olan yazılı, görsel veya dijital materyallerin üretilmesi, yayılması, satılması veya teşhir edilmesi gibi eylemleri kapsar. Müstehcenlik suçu, toplumun genel ahlak ve değer yargılarına zarar verebilecek materyallerin dolaşımını sınırlandırmayı amaçlar.

Bu suçun kapsamı, pornografik içerik, çocuk istismarına yönelik materyaller, ve toplumu olumsuz etkileyebilecek diğer müstehcen materyallerin üretimi ve dağıtımı gibi eylemleri içerir. Suçun cezası, bu tür materyallerin niteliğine ve mağdurlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Özellikle çocukların korunmasına ilişkin düzenlemeler bu kapsamda çok daha serttir ve cezai yaptırımlar daha ağırdır.

Kısaca, müstehcenlik suçu, toplumun ahlak kurallarına aykırı bulunan cinsel içerikli materyallerin yasadışı yollarla üretilmesi veya dağıtılmasıdır.