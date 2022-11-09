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Singapur'da izin verilmeyen Türk markalı baharat ürünleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: Piyasadan toplatıldı

Singapur'da izin verilmeyen Türk markalı baharat ürünleri! Tarım ve Orman Bakanlığı: Piyasadan toplatıldı
09.11.2022 12:01

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Son dakika haberi... Singapur’da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı mayıs ve temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır." açıklamasında bulundu.

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Son dakika haberi... Singapur, Türkiye'den ihraç edilen bir baharat markasında kanserojen maddeye rastlanınca firmaya ait paketlerin toplatılması kararını aldı.

TÜRKİYE'YE RESMİ BİLDİRİMDE BULUNULMADI
Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi:
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir.

Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan
numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir.

Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir.

2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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