Silivri’de ‘suç makinası’ gözaltında! 236 suçtan aranması, 101 yıl kesinleşmiş hapsi çıktı

31.07.2020 13:13

İstanbul Silivri’de hakkında 236 aranma ve 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs kıskıvrak yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahsın emniyetteki sorgu işlemleri ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 30 Temmuz saat 23.20 sıralarında R.A. isimli şahıs Silivri ilçesi Selimpaşa Merkez Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan sorgulamasında; bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, aşkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı, olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçları kapsamında toplam 236 Adet aranma kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin toplam 101 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahsın emniyetteki sorgu işlemleri ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ-SABAH