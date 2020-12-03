Siirt'te deprem! Vali Osman Hacıbektaşoğlu deprem hakkında A Haber'e konuştu: 'Yaralı vatandaşımız yok'

Son dakika haberine göre Siirt'te bir deprem meydana geldi. AFAD, "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." açıklamasında bulundu. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi. AFAD daha sonra "an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" şeklinde bir açıklama daha yaptı. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi. İşte Kandilli son depremler listesi ve Siirt'te yaşanan depreme dair son dakika gelişmeleri.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.





AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 8.45'te, 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.





AFAD'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında "Geçmiş olsun Siirt. Kurtalan ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.





ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi.





VALİ SON DURUMU AÇIKLADI

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor." dedi.