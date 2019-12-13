Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesi jandarma sorumluluk alanında ‘Kıran Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019-123 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında, arazi arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 adet sığınak ve barınak tespit edilmiş, teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlar koordineli bir şekilde kararlılıkla devam etmektedir'' denildi.
Siirt Baykan'da terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi13.12.2019 16:58
- Hollanda'da İslam'ın kutsallarına hakaret! Otel lobisinin zeminine Kur'an ayeti yazdılar
- Siirt Baykan'da terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi
- 108 yaşındaki Ali Çevik'in Erdoğan sevgisi
- Bakımevindeki görüntüler dehşete düşürdü! Yaşlı adamın kafasında kurtçuklar...
- Ceren Özdemir'in katiline 2 ayrı iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi |Video
- 108 yaşındaki Ali Çevik'in Erdoğan sevgisi
- Kanal İstanbul'un gizli özelliği ortaya çıktı!
- Son hedefleri Mazhar Alanson oldu! İşte 'çatlatan' sözler
- Son dakika: Skandal karar sonrası ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
- Başkan Erdoğan, aile dostunun cenaze namazına katıldı
- Bakan Albayrak'tan Kayseri'de esnaf ziyareti! Tezgah başına geçti ve...
- 2020 TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 100 bin konut projesi hangi illerde, başvuru şartları nedir? | Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.