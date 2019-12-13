Siirt Baykan'da terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi 13.12.2019 16:58

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesi jandarma sorumluluk alanında ‘Kıran Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019-123 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında, arazi arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 adet sığınak ve barınak tespit edilmiş, teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlar koordineli bir şekilde kararlılıkla devam etmektedir'' denildi.