Haberler Video Siirt Baykan'da terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi

Siirt Baykan'da terör örgütü PKK'ya ait 9 sığınak imha edildi

13.12.2019 16:58

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Baykan ilçesi Tandır Dağı Kalemis bölgesi jandarma sorumluluk alanında ‘Kıran Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran 2019-123 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, ''İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon kapsamında, arazi arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü mensuplarına ait bol miktarda gıda ve yaşamsal malzemeleri ile örgütsel dokümanların bulunduğu 9 adet sığınak ve barınak tespit edilmiş, teröristlere ait sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyonlar koordineli bir şekilde kararlılıkla devam etmektedir'' denildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları