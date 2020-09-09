09.09.2020 16:10

İdlib harekat bölgesinde bulunan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Tuğgeneral Erdoğan'ın görevi sırasında rahatsızlandığı ve tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı. Peki, Sezgin Erdoğan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir?

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Sezgin Erdoğan kimdir? İdlib'den acı haber geldi. Harekat bölgesinde bulunan Sezgin Erdoğan'ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

MSB DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de görevi sırasında rahatsızlanıp, hastaneye kaldırılan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, İdlib harekât bölgesinde 09 Eylül 2020 tarihinde görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

SEZGİN ERDOĞAN KİMDİR?

Uzun yıllardır TSK bünyesinde farklı rütbelerde görevler alan Sezgin Erdoğan, bir dönem Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı olarak da görev yapmıştı.

Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, Ağustos 2019'da İstanbul Bağcılar'daki 47. Tugay Komutanlığı'na atanmıştı.

Sezgin Erdoğan'ın eşi de Isparta Adliyesi'nde hakim olarak görev yapıyordu.