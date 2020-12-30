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Sezgin Baran Korkmaz'a kara para aklama operasyonunda flaş detay! İşte şöminede yakılmış telefonun görüntüsü

Sezgin Baran Korkmaz'a kara para aklama operasyonunda flaş detay! İşte şöminede yakılmış telefonun görüntüsü
30.12.2020 14:13
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Son dakika haberi: SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı. Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı. Öte yandan Korkmaz’ın Ziyaettin B. üzerinden Brüksel merkezli bir şirket kurdurduğu ve şirketin değerinin 11.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçundan soruşturma başlatılan İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramada şömine içerisinde yakılmış halde bulunan cep telefonu polis kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, SBK Holding sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında olduğu 19 kişi hakkında "Kara para aklama, mal ve hizmet alımı olmadan yüksek tutarda para transferleri yapmak" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlatılmış, 4 ilde yapılan operasyonlarda 10'u gözaltına alınırken, Korkmaz'ın da aralarında olduğu 8 kişinin yurtdışında olduğu belirlenmişti.

POLİS KAMERASINA YANSIDI
Sezgin Baran Korkmaz'ın evinde yapılan aramalarda ise şömine içerisinde yakılmış halde ele geçirilen cep telefonu polis kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, evde arama yapan polis ekipler, naylon kokusu alınca hemen şömine içerisine bakıyor ve yakılmaya çalışıldığı için altı siyahlanan cep telefonunu ele geçiriyor.

ZİYAETTİN B. ÜZERİNDEN BRÜKSEL MERKEZLİ BİR ŞİRKET KURDURULMUŞ
Öte yandan soruşturma kapsamında şüpheli Ziyaettin B. de gözaltına alındı. İş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Ziyaettin B. üzerinden Brüksel merkezli bir şirket kurdurduğu ve şirketin değerinin 11.5 milyon Dolar olduğu öğrenildi.

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